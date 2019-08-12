Москва, 12 августа 2019, 10:15 — REGNUM
Сегодня, 12 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова с юбилеем. Главе профсоюзов исполняется 70-лет, сообщается на сайте Кремля.
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Путин отметил, что Шмаков вносит значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав и социальных гарантий граждан РФ.
«Востребованная деятельность главы профсоюзов России служит укреплению стабильности в обществе», — подчеркнул президент и пожелал Шмакову здоровья и всего наилучшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова заявлял, что90% членов профсоюзов против повышения пенсионного возраста.
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