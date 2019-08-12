Рязань, , 10:13 — REGNUM

Современный крематорий и Парк памяти для захоронения урн в открытых и закрытых колумбариях может появиться в Рязани. В городской администрации обсудили, где разместить этот объект. Предполагается, что проект построят за счёт средств инвестора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Каждый год в Рязани выделяют 2 500 мест для захоронения. Местные кладбища переполнены, а строительство крематория решит вопрос погребения усопших, считают городские власти. Кроме того, у людей появится возможность выбора метода захоронения. Крематорий необходимо разместить на специально отведённой для этого территории за чертой города, чтобы минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. Рабочая группа предлагает рассмотреть вариант размещения объекта в Рязанском районе. Муниципалитет изучит требования, предъявляемые к земельному участку, дальнейшее обсуждение вынесут на публичные слушания.

В ЦФО крематорий строят в Воронеже, ориентировочно, он начнёт работу в конце 2019 — начале 2020 года. В Белгороде на старом кладбище в центре города в мае 2019 года открылся колумбарий, при этом вопрос строительства крематория отложили на неопределённое время.