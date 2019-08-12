Москва, , 10:07 — REGNUM

Жителей Архангельской области и восточных районов Карелии на текущей недели ожидают заморозки до — 2 градусов, об этом 12 августа «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, днем температура воздуха в этих регионах прогреется до +15−17 градусов, однако ночью температура опустится до — 2 градусов.

Что касается столичного региона, то 12 августа днем ожидается до +22 градусов, 13 августа — +23−25, 14 августа — +19−24, 15 августа до +24 градусов. В пятницу, 16 августа, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и до 23 градусов тепла. В выходные дни — 17 и 18 августа — днем потеплеет до +25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводчиков заявил, что аномальная для лета погода в Москве и Центральной России связана с глобальным изменением климата.

Он напомнил, что на протяжении последнего тысячелетия в мире происходили температурные колебания, в том числе повышение температуры и даже локальный ледниковый период, поэтому данный процесс нельзя связывать исключительно с деятельностью человека.

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