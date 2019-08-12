Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM

Сотрудники полиции Петербурга нашли и задержали злоумышленника, который похитил у уроженца Дагестана 12 миллионов рублей, предназначавшихся для покупки квартиры в Северной столице.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 6 августа на парковке одного из торговых центров Петербурга. Представившийся застройщиком злоумышленник предложил 31-летнему мужчине помощь в поиске и покупке квартиры. Мужчина неосмотрительно передал неизвестному 12 млн рублей, тот отдал их соучастнику, после чего оба скрылись на арендованном автомобиле.

Потерпевший обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 30-летний неработающий петербуржец. Подозреваемый заключен под стражу», — сообщили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к иным преступным эпизодам, идет поиск соучастника.

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