Малгобек, Ингушетия, , 10:03 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя муниципального водоканала города Малгобека в Ингушетии. Он подозревается в сокрытии свыше 2 млн рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР по республике.

«По данным следствия, подозреваемый, игнорируя законные требования налогового органа о погашении задолженности по налогам и сборам, имея реальную возможность погасить данную задолженность, совершил сокрытие денежных средств — доходов организации в размере 2,2 млн рублей», — сказано в сообщении.

По данным следствия, эти деньги глава водоканала скрыл, производя расчёты с кредиторами и дебиторами через счета третьих лиц, минуя расчётные счета организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в уклонении от уплаты налогов почти на 52,5 млн рублей в Ингушетии подозревается генеральный директор завода по производству минеральной воды «Ачалуки». По версии следствия, в течение порядка четырёх лет она предоставляла в налоговую инспекцию бухгалтерские документы с заведомо ложными данными об отсутствии у предприятия имущества.