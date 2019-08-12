Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM

Сегодня, 12 августа, в Санкт-Петербурге пройдут памятно-мемориальные мероприятия в связи с 19-й годовщиной гибели экипажа атомного подводного крейсера К-141 «Курск» в Баренцевом море в 2000 году.

Мемориал погибшим на «Курске» на Серафимовском кладбище Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Эта морская катастрофа унесла жизни 118 российских моряков-подводников.

Как сообщили в Ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, в 12:00 мск в Николо-Богоявленском Морском соборе Петербурга состоится панихида. На стене часовни собора установлена мемориальная доска с именами всех 118 погибших.

В 14:00 мск состоится возложение цветов и венков с отданием воинских почестей и заупокойная лития у мемориала подводникам «Курска» на Серафимовском кладбище Петербурга. Здесь похоронены 32 погибших моряка подлодки, в том числе командир, капитан I ранга Геннадий Лячин.

В церемонии примут участие родственники моряков, погибших на АПЛ «Курск». По данным СМИ, в Петербурге сейчас живут порядка 50 семей подводников «Курска».

В обоих мероприятиях примут участие представители Главного командования ВМФ России, которое базируется в Петербурге.

АПЛ «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года на глубине 108 метров после взрыва на борту. По официальной версии, сдетонировала одна из торпед, находившихся на подлодке.