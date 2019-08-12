Москва, , 09:42 — REGNUM

Первый день наступившей недели, 12 августа, выдастся относительно погожим — будет преобладать солнечная и сухая погода, сообщают Метеовести.

По данным синоптиков, днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице составит +21…+23 градусов, по области +19…+24 градуса. Ветер южной четверти 1−6 м/с, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 12 на 13 августа жители Москвы и Московской области смогут наблюдать метеорный поток «Персеиды». Один из самых красочных звездопадов можно будет увидеть невооружённым глазом в том случае, если небо над Москвой не будет сильно облачным.

Читайте также: Москвичи смогут наблюдать звездопад «Персеиды»