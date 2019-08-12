Ашхабад, , 09:38 — REGNUM

Экологическую экспертизу с участием всех пяти прикаспийских государств должны проходить крупные проекты, реализуемые в Каспийском море. Об этом 12 августа заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев во время Каспийского экономического форума в Туркмении.

По его словам, провести подобную экологическую экспертизу станет проще после подписания сторонами протокола об оценке воздействий на окружающую среду.

Медведев добавил, что российская сторона активно работает над сохранением биологических ресурсов в Каспийском море. По его мнению, прикаспийские страны должны в разы увеличить взаимный товарооборот.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в туркменской туристической зоне «Аваза» проходит первый Каспийский экономический форум с участием представителей правительства всех пяти прикаспийских стран. Форум открыл глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

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