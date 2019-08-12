Симферополь, , 09:20 — REGNUM

Мусульманский праздник Курбан-байрам — неотъемлемая часть духовного наследия российского полуострова, важное событие в жизни всего многонационального сообщества Крыма. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов, отметив, что на полуострове в честь мусульманского праздника 12 августа объявлен выходной.

«Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие республики, в укрепление мира и согласия на нашей земле», — отметил глава РК.

Утром 12 августа во всех мечетях Крыма прошли праздничные намазы. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев провёл обряд в симферопольском Доме культуры профсоюзов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в честь исламского праздника прекращения поста — Ураза-байрам в Симферополе совершили намаз более трёх тысяч мусульман Крыма.

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