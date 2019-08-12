Москва, , 09:14 — REGNUM

В участии в беспорядках 27 июля в центре Москвы признался следователям волонтёр от партии «Яблоко» Валерий Костенок, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Константина Кузьмина.

Защитник отметил, что следственные действия по данному делу продолжаются, однако его подзащитный «вину признаёт».

По данным СМИ, Костенку предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Таким образом, он 14-м фигурантом расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанного по делу о массовых беспорядках в Москве режиссера Дмитрия Васильева выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока его задержания.

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