Уфа, , 09:14 — REGNUM

Международная арт-выставка «Мяч в искусстве» проходит в Уфе. Об этом 12 августа сообщает «Молодежная газета».

Данная выставка, посвященная чемпионату мира (ЧМ) по футболу, была признана самым успешным арт-проектом России на эту тему.

В Уфе она дополнена работами башкирских художников.

По сообщению организаторов выставки, на ней представлены более 100 работ российских и зарубежных художников, посвященных футболу, спортсменам и тренерам.

Напомним, что международная арт-выставка «Мяч в искусстве» впервые была представлена в Москве за день до открытия ЧМ по футболу FIFA в России в 2018 году.

В Уфе открытие выставки состоялось 8 августа 2019 года.