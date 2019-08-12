Вашингтон, , 09:10 — REGNUM

Издание The Washington Post представило проект, посвященный жертвам массовых расстрелов в Соединенных Штатах, начиная с 1966 года. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте издания.

В печатной версии газеты опубликованы имена 1 тыс. 196 человек, убитых во время перестрелок в стране.

Примечательно, что треть жертв из списка приходятся на события 2012 года и позже, таким образом, можно констатировать, что рост нападений резко увеличился в последние годы.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа 2019 г. в двух американских штатах Техас и Огайон произошли инциденты с применением огнестрельного оружия, в результате чего погибли свыше 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв стрельбы в Техасе и Огайо увеличилось до 30 человек