Москва, , 09:03 — REGNUM

Вступающие в силу с 1 января 2020 года новые правила любительской рыбалки не вводят новые запреты, а обобщают и уточняют уже действующие нормы. Об этом рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — сказал он «Российской газете».

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Молоков отметил, что новые правила предусматривают возможность использования жаберных сетей при условии маркировки некоторыми категориями рыбаков на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Вместе с тем будут запрещены электроудочки, поскольку они убивают практически все живое до дна водоема, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росрыболовство разъяснило о новых правилах любительской рыбалки, которые вступают в силу в 2020 году. Так, сообщили в агентстве, по новым правилам рыбакам-любителям запретят использовать при ловле сети.

Однако любительская рыбалка с использованием сетей будет разрешена в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания. Помимо прочего, вводится суточная норма вылова рыбы и ограничения на подводную охоту. Под запрет попадает не только использование сетей, но и их продажа.

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