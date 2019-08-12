Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM

Арест главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину, подозреваемому в превышении должностных полномочий, продлён ещё на месяц — до 4 сентября 2019 года. Такое решение вынес Ворошиловский районный суд областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля текущего года главный архитектор Ростова-на-Дону, арестованный в начале 2019 года, покинул следственный изолятор. Илюгин в феврале 2019 года стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, российская группа «Каста» выпустила несколько видеороликов в защиту чиновника, а Ассоциация обманутых дольщиков Ростовской области предоставила письмо, что к архитектору у них претензий нет, а сам застройщик уже наказан. Супруга подследственного Екатерина Илюгина обращалась и к президенту России Владимиру Путину за помощью.

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