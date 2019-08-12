Махачкала, , 08:58 — REGNUM

Продлён арест дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Решением Советского районного суда города Махачкалы он останется под стражей как минимум до 13 сентября, передаёт 12 августа корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня, а спустя четыре дня, 18 июня, Советский суд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца. Попытка адвокатов через Верховный суд Дагестана добиться для подзащитного смягчения меры пресечения не увенчалась успехом.

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Как сообщало ИА REGNUM, Гаджиев категорически отрицает свою причастность к вменяемый ему деяниям и называет обвинения в свой адрес абсурдными. Коллеги журналиста связывают уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

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