Москва, , 08:55 — REGNUM

Остановка электропоездов, следующих из Москвы в сторону Московской области на Горьковском направлении МЖД, возобновлена. Об этом сообщили 12 августа на странице в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На платформе «Чёрное» в сторону области возобновлена остановка электричек», — говорится в сообщении.

Поезда проезжали платформу без остановки с 11 августа из-за проводившегося ремонта. Ранее сообщалось о повреждении, которое получила платформа во время хозяйственных работ.