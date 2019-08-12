Абакан, , 08:53 — REGNUM

Учреждения начального и среднего образования Хакасии готовы принять на работу почти 280 молодых педагогов, сообщила пресс-служба Хакасского государственного университета со ссылкой на данные портала органов исполнительной власти региона.

Отмечается, что наиболее востребованными в Хакасии являются учителя иностранного языка (английский, немецкий, китайский) — таких вакансий представлено 59. Также в регионе требуются учителя начальных классов (26 вакансий), физики и математики (36 вакансий), русского языка и литературы (25 вакансий).

В зависимости от учебной нагрузки молодым педагогам предлагают зарплату в размере от 18 тыс. до 32 тыс. рублей с доплатой 30% от должностного оклада, либо с доплатой 50% специалистам, имеющим диплом с отличием, в течение первых трёх лет работы. В некоторых населенных пунктах Хакасии педагоги могут рассчитывать на предоставление муниципального жилья.

Читайте также: Хакасский госуниверситет в 2018 году провёл 28 исследований для региона