Москва, , 08:47 — REGNUM

Задержанного по делу о массовых беспорядках в Москве режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева выпустили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока его задержания, об этом 12 августа сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«В настоящее время Васильев освобожден из изолятора, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы принял решение не арестовывать Васильева, который страдает сахарным диабетом, по делу о беспорядках в столице.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции оппозиции, завершившиеся массовыми задержаниями. Так, 27 июля у Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. Следователи возбудили по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом.

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