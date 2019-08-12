Томск, , 08:42 — REGNUM

Методику для развития равновесия на скользких поверхностях для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрабатывают специалисты Томского политехнического университета, сообщает 12 августа пресс-служба вуза.

В рамках проекта студентам, имеющим проблемы опорно-двигательного аппарата и слабое зрение, предложили пройти специализированные упражнения на занятиях физкультуре. Молодые люди занимались на БОС-тренажерах, оснащённых компьютерным стабилоанализатором с биологической обратной связью. Всего в обследовании приняли участие 27 студентов с ОВЗ из трёх томских вузов.

Как пояснил руководитель проекта, профессор отделения физической культуры ТПУ Леонид Капилевич, полученная в ходе обследования информация помогла точно определить параметры того, как студенты держат равновесие, стоя и выполняя упражнения. При этом у всех были зафиксированы изменения к лучшему.

Отмечается, что в будущем научный коллектив университета планирует продолжить работу над проектом с использованием нового оборудования.

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