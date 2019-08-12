Москва, , 08:38 — REGNUM

Оформление станции метро «Лефортово» Большой кольцевой линии метро Москвы будет выполнено в стиле гравюр ХVII-XVIII веков. Об этом 12 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы. Станция появится на юго-востоке столицы возле кинотеатра «Спутник».

"Источником вдохновения для архитекторов послужил Лефортовский дворец, расположенный на правом берегу реки Яузы в соседнем с Лефортовом Басманном районе. До наших дней первоначальная постройка не сохранилась. Однако облик дворца запечатлен на старинных гравюрах», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что здание было построено в конце ХVII века в стиле эклектики с шатровыми крышами и резными украшениями фасадов. Оно было восстановлено после пожара в XVIII веке.

В кассовом зале и вестибюле появятся монохромные рисунки. В отделке используют белый мрамор, светло-серый гранит, фибробетон и алюминиевые панели. Стены вестибюля украсит черно-белое декоративное панно площадью около 40 квадратных метров. На нем изобразят здание Лефортовского дворца, отражающееся в водной глади реки Яузы.