Оренбург, , 09:08 — REGNUM

В Оренбурге основная часть ремонтных работ на набережной Урала будет выполнена до 30 сентября 2019 года. На этом акцентировал внимание подрядчика врио губернатора Денис Паслер, когда с инспекцией побывал на объекте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На спуске к реке Урал началась установка гранитных ступеней на верхнем участке лестницы. Подрядчик продемонстрировал Денису Паслеру образцы материала и строительных составов, используемых при монтаже ступеней и конструкций парапета верхней смотровой площадки. На самой лестнице врио главы региона ознакомился с технологией укладки гранитных плит на бетонное основание.

«Материал отличный, теперь все зависит от монтажа. Все надо сразу сделать так, чтобы не было никаких огрехов, чтобы потом не возвращаться и не исправлять мелочи. Самую строгую приемку объекта будут делать горожане, и нам надо, наконец, показать людям, как должна выглядеть одна из главных достопримечательностей Оренбурга», — подчеркнул Паслер.

Подрядчик проинформировал, что до 18 августа будут смонтированы ступени левого спуска от верхней площадки до первого грота. Правый спуск и парапет верхней смотровой площадки будут выполнены к сентябрю. Сложные правый и левый спуски, идущие вниз полукругом, наиболее трудоемкие участки лестницы. Монтаж прямых пролетов, вниз от первого грота, пойдет быстрее.

Гроты, и верхний, и нижний, выходящий на набережную, планируется закрыть витринами и использовать их для экспозиционных целей.

На набережной Денис Паслер оценил ход работ, осуществляемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», отметив, что подрядчик должен выполнить основную часть работ до 30 сентября.

Напомним, ремонтные работы на объекте культурного значения — спуске к Уралу — проводились в 2017—2018 годах. Однако после ремонта лестница начала разрушаться. Через суд заказчик (мэрия Оренбурга) потребовала исправить недостатки.

Стоит отметить, что объекту хотели вернуть облик сталинского времени и демонтировали гранитные плиты. Однако позднее все же вернулись к варианту с гранитными ступенями.

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