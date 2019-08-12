Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM

В Екатеринбурге 12 августа стартовал третий, завершающий подготовку к отопительному сезону этап опрессовок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Гидравлические испытания системы водоснабжения начнутся поздно вечером — в 23:00 по местному времени, причём в эту ночь подача горячей воды в дома прекратится до 07:00 по местному времени 13 августа. Также гидравлические испытания пройдут в ночь 14 и 15 августа, но уже без ограничения водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом опрессовок температура горячей воды будет снижена до 40 градусов.

Напомним, что ранее были проведены два этапа опрессовок, в ходе которых в мае и июне обнаружено 62 повреждения на трубопроводах.

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