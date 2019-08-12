Томск, , 08:28 — REGNUM

Аэропорт города Томск в июле 2019 года обслужил рекордное количество пассажиров. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

«В июле 2019 года Аэропорт ТОМСК обслужил 80 904 пассажира, рост составил 26,1%, по сравнению с июлем 2018 года. Впервые с начала 90-х годов количество обслуженных пассажиров достигло рекордного показателя — более 80 000 человек за месяц», — сообщили в пресс-службе.

На внутренних направлениях было перевезено 75 595 пассажиров, что на 27,5% больше результатов июля 2018 года. Наибольший рост зафиксирован на направлениях в Казань (+127,5%), Новосибирск (+101,5%) и Красноярск (+46,1%). Пассажиропоток на международных направлениях составил 5 309 человек, рост составил 9,4%.

Как сообщили ИА REGNUM, с середины апреля 2019 года были открыты авиарейсы в Томск из Новосибирска.

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