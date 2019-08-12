Москва, , 08:19 — REGNUM

В Москве 12 августа ожидается тёплый день без существенных осадков, сообщили в центре «Фобос».

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием высотного гребня антициклона с юга, по которому условно скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт», — говорится в прогнозе.

Будет преобладать тёплая сухая погода. Небольшие осадки возможны к вечеру. Температура воздуха в Москве прогреется в дневное время от 21 до 23 градусов, в Подмосковье от 19 до 24 градусов. Ветер от 1 до 6 м/с.

Также синоптики отмечают неустойчивое геомагнитное поле.