Москва, , 08:06 — REGNUM

Московские школьники завоевали 18 медалей на международных олимпиадах, сообщает 12 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на данный момент подведены итоги олимпиад по нескольким предметам, среди медалей, которые завоевали ученики из Москвы — 13 золотых и пять серебряных. Всего получено 27 наград. Причём сразу две медали получил выпускник школы № 1589 Алексей Шишкин.

На завершившейся в Израиле физической олимпиаде среди обладателей золотых медалей, помимо Шишкина, Григорий Бобков и Владимир Малиновский (оба — школа № 1589), а ещё Андрей Панферов из специализированного учебно-научного центра при МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Золото» математической олимпиады, проходившей в Великобритании, получили ученики специализированного учебно-научного центра при МГУ Олег Смирнов и Тимофей Ковалев, а серебряные — учащиеся школы № 57 Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов. «Серебро» биологической олимпиады в Венгрии завоевала выпускница московской школы имени маршала В.И. Чуйкова Наталия Колюпанова.

Золотые медали химической олимпиады в Париже получили Даниил Бардонов из школы № 179, Никита Чернов из школы № 1568, а также Алексей Шишкин. В Гонконге завершилась географическая олимпиада, где ученица школы № 1518 Лада Антонова получила «золото», а Катарина Мечникова из школы № 192 —серебряную медаль.

Также на счету москвичей медали олимпиад по астрономии и астрофизике (состоялась в Венгрии) и информатике (в Азербайджане). Впереди — состязание в Катаре на естественно-научной олимпиаде юниоров.