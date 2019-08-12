Екатеринбург, , 07:45 — REGNUM

Артист из коллектива юмористов «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников спел песню о Едином государственном экзамене вместе с детьми и подростками. Запись выложена в социальной сети Instagram.

Песня камня на камне не оставляет от идеи экзамена. «Нас просто тупо кинули, когда ЕГЭ подкинули», — хором поют участники клипа. Также в ролике задаётся вопрос: чем думали авторы госэкзамена, когда данная инновация была предложена ими для внедрения в стране.

Автор предложил другим пользователям соцсети высказать своё мнение о ЕГЭ в комментаниях. Стоит отметить, что за несколько часов не нашлось ни одного сторонника госэкзамена.

Напомним, в 2019 году в Екатеринбурге увеличилось число «стобалльников» по ЕГЭ. 34 «сотни» получил 31 выпускник.

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