Москва, 12 августа 2019, 07:40 — REGNUM
В Москве к началу учебного года проверят транспортную инфраструктуру, сообщает 12 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.
«Перед началом нового учебного года в Москве проверят транспортную инфраструктуру», — говорится в информации.
В сообщении указано, что специалисты восстанавливают или меняют дорожные знаки, а также следят за работой светофоров. К 1 сентября будут обследованы территории более 550 образовательных учреждений, возле которых есть автомобильные дороги.