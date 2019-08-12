Гатчина, Ленинградская область, 12 августа 2019, 07:40 — REGNUM
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий, который травмировал годовалого ребёнка во время крещения, не увидел в произошедшем ничего экстраординарного. По его словам, подобного рода случаи, когда дети кричат во время обряда, происходят на регулярной основе, и ничего необычного во время таинства не случилось.
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Как заявил Фотий в интервью «Пятому каналу», в случившемся виновата мать ребёнка, которая закатила истерику на пустом месте.
«Если бы мама поменьше истерик закатывала, всё бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто», — пояснил священнослужитель.
Он подчеркнул, что никакого вреда малышу причинено не было — он не глотал воду и не ударялся об стенки купели.
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Как сообщало ИА REGNUM, во время обряда крещения, которое проводил священник Мариенбургского Покровского храма в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко), годовалого мальчика получил травмы. Мать ребёнка написала на священника заявление в полицию.
На видео, попавшем в сеть видно, как Фотий силой окунал кричащего и испуганного малыша в купель с водой, не позволяя подбежавшей матери забрать его обратно. В Гатчинской епархии Русской православной церкви оперативно отреагировали на такое поведение священника и на год запретили ему проводить священнослужения. Кроме того, он выведен за штат Гатчинской епархии.