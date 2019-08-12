Истра, Московская область, , 07:20 — REGNUM

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре принял 130 тысяч посетителей за три дня работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на странице «ВКонтакте».

"За три дня наш сырный фестиваль посетили 130 тысяч человек. Спасибо, что несмотря на погоду, нашли время и приехали к нам», — написал Воробьёв.

По данным губернатора, на фестиваль привезли более 500 сортов сыра из 44 регионов РФ. Мероприятие проводилось с 9 по 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что на прилавках магазинов появилось много сортов сыров, Роспотребнадзор дал советы гражданам, как правильно выбрать этот продукт.

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