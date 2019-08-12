Вашингтон, , 07:19 — REGNUM

В Земле приближается огромный астероид 2019 OU1. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), к нашей планете он подойдёт на расстояние около 1 миллиона километров. Это произойдёт уже 28 августа 2019 года.

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В NASA уточнили, что астероид, который входит в список потенциально опасных, по своим размерам на 20 метров превосходит египетскую пирамиду Хеопса. Его диаметр составляет 160 метров.

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По прогнозам учёных, 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Однако, шанс на столкновения исследователи оценивают как минимальный.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года к Земле на максимальное расстояние приблизился астероид EA2 диаметром до 40 м. Он пролетел мимо планеты примерно в 305 тыс. км. Это на 80 тыс. км меньше, чем расстояние до Луны.