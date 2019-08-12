Вашингтон, , 07:16 — REGNUM

Максимальная заработная плата в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию комического пространства (NASA) США может достигать около $13 тыс. в месяц (примерно 850 тыс. рублей). Об этом рассказал бывший астронавт NATO Скотт Келли.

По его словам, согласно существующей сетке, астронавты могут претендовать на категорию федеральных служащих GS-15, что у военных эквивалентно званию полковника или капитана Военно-морского флота.

«Годовая зарплата на этих позициях приблизительно $155 тыс. (порядка $13 тыс. в месяц)», — цитирует РИА Новости Келли.

Он также добавил, что доход астронавтов не зависит от того, совершали ли они полет в космос или находятся на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Роскосмосе» рассказали, что оплата труда российских космонавтов вполне сопоставима с зарплатами астронавтов из NASA. Так, у кандидата в космонавты должностной оклад составляет 60,9 тыс. руб., у космонавта — 63,8 тыс. руб. Оклад инструктора-космонавта составляет 88,45 тыс. руб. У побывавших в космосе космонавтов оклад составляет 69,6 тыс. руб.

Кроме того, каждый месяц вышеперечисленные категории при условии «успешного и добросовестного исполнения обязанностей» получают надбавку.

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