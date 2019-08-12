Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM

Число преступлений в Бурятии за первые семь месяцев 2019 год снизилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

«Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-19,1%), грабежей (-22,4%), краж (-8,9%), в том числе квартирных (-10,7%), карманных (-26,8%)», — отметили в надзорном органе.

Кроме того, более чем на 10% снижается число преступлений, совершённых рецидивистами, на 13,3% — людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на снижение показателей, как сообщало ИА REGNUM, Бурятия по уровню преступности остаётся в числе лидеров, занимая второе место по России, а по доле тяжких и особо тяжких преступлений — четвёртое.

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