Челябинск, , 06:34 — REGNUM

Жители Челябинска получили поздравления в связи со 100-летием со дня создания на территории города ячейки Российского коммунистического союза молодёжи. С поздравлением к горожанам обратился глава горсовета ветеранов Валентин Буравлёв.

«Школу комсомола прошли тысячи челябинцев. Это бесценный опыт организационной работы, товарищества, взаимовыручки, неравнодушия и активной общественной деятельности», — отметил руководитель.

Он также пожелал челябинцам долгих лет жизни, крепкого здоровья и сохранить энергию, жизнелюбие и задор молодости. Напомним, комсомол был создан 29 октября 1918 года. А в августе 1919-го ячейка появилась в Челябинске.