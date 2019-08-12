Казань, , 06:06 — REGNUM

В Татарии подвели итоги работы судов республики за январь-июнь 2019 года. В ходе совещания руководитель уголовной коллегии, замглавы Верховного суда РТ Максим Беляев пристыдил коллег за копирование обвинительных заключений при вынесении приговоров, добавив, что «сомнительное лидерство на федеральном уровне» республику не красит, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов в ходе видеоконференции рассказал об итогах и планах, отметив, что суды региона за рассматриваемый период разобрали порядка 418 тыс. дел, из которых 273 тысячи — мировые судьи, 121 тысячу — городские и районные, а 23 тысячи — верховные судьи. По словам Гилазова, зафиксировано снижение административных и уголовных дел, а вот число гражданских, наоборот, выросло.

«Ситуация по утверждаемости районных судов выглядит следующим образом: по уголовным делам — 87%, по гражданским делам — 80%, по административным делам — 78%, по делам об административных правонарушениях — 74%», — добавил он.

Говоря о планах, глава суда уточнил, что после ввода в стране апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, два из них решено разместить в Поволжье. Шестой кассационный суд во главе с председателем Александром Ефановым разместят Самаре. А в Нижнем Новгороде разбирать дела Татарии будет Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, который возглавил Магомед Магомедов.

Ильгиз Гилазов также напомнил коллегам, что с 1 сентября 2019 года начнут работать обновленные процессуальные нормы, в том числе и по подсудности. Помимо этого, судебные составы с этой же даты будет формировать «компьютерная программа с учётом уровня нагрузки и специализации каждого судьи».

»Данный институт даёт возможность создать такой порядок, который снимает подозрения в какой-либо предвзятости при формировании состава суда», — заметил Гилазов, уточнив, что на сегодня идёт доработка программы.

С докладами также выступили и другие представители Верховного суда РТ. Так глава уголовной коллегии Максим Беляев укорил коллег за копирование обвинительных заключений.

«Это сомнительное лидерство на федеральном уровне нашу республику явно не украшает», — цитирует Беляева издание «Idel.Реалии».

Беляев также уточнил, что подобным копированием судьи ставят и себя в неудобное положение, и «расшатывают основы правосудия». Отметив высокий процент отменённых приговоров (по 121 осуждённому), глава уголовной коллегии заявил, что «такой рост отмены непозволительно говорит о халатности при рассмотрении материалов, затрагивающих основные конституционные права граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы разместить новый суд в столице округа, на проспекте Гагарина идёт ремонт здания. На него планируется потратить более 270 млн рублей.

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