Шицзячжуан, Китай, , 06:03 — REGNUM

Тайфун «Лекима» забрал жизнь пятерых человек в провинции Шаньдун на востоке Китая, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Тайфун нанес ущерб 79 районам провинции Шандун уездного уровня, в связи с чем 1,66 млн человек пострадали, 183,8 тыс. человек были вынуждены переселиться в безопасносое место.

Мощные ливни и сильные ветры повредили 175,4 тыс. га зерновых и утопили 609 домов, нанеся таким образом прямой экономический ущерб в размере 1,48 млрд юаней ($211 млн). При этом, непогода еще не закончилась, поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Лекима» бушевал в китайской провинции Чжэцзян, унеся жизни 30 человек. Тайфун стал девятым по счету и самым сильным за год в Китае.

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