Чунцин, Китай, , 05:55 — REGNUM

Полиция города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая арестовала 41 подозреваемого телефонном мошенничестве, которые увели у почти 1500 жертв более 30 млн юаней (около $4,3 млн), сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

В 2018 году местная полиция получила несколько сообщений от женщин, пострадавших от действий мошенников. По данным полиции, злоумышленники представлялись как богатые симпатичные мужчины в социальных сетях и закручивали романтические отношения со своими жертвами.

После завоевания доверия жертв, мошенники просили их купить лотерейные билеты на мошеннических сайтах, заявляя, что им доступна инсайдерская информация о том, какой билет выигрышный. Когда у жертв не оставалось денег, подозреваемые сбегали.

Как отметили полицейские, жертвами становились в основном женщины в возрасте от 30 до 45 лет, а самой крупной суммой, на которую мошенникам удалось обмануть свою жертву стало 3 млн юаней. После проведения расследования были арестованы 41 подозреваемый в городе Чунцине и еще четыре в других регионах уровня провинций в июне текущего года. Расследование продолжается.

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