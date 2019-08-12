Казань, , 05:41 — REGNUM

Обращаясь к мусульманам в праздник Курбан-байрам в Казани, муфтий республики Камиль Самигуллин рассказал «о глубинном смысле обряда жертвоприношения». 11 августа в регионе начались трёхдневные торжества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рустам Минниханов, которому преподнесли памятный подарок — перевод смыслов Курбана на татарском языке, который ДУМ РТ специально для этого издал в единственном экземпляре.

Глава ДУМ РТ, выступая перед верующими, заявил, что истинный смысл жертвоприношения «не в мясе животного, а в проявлении благочестия, набожности, искренней веры и послушания, в готовности жертвовать своим имуществом ради довольства Создателя»:

"Ежегодное приношение в жертву животных — это символическое выражение готовности жертвовать всем своим имуществом ради поклонения и подчинения велениям Всевышнего Аллаха».

Праздничная проповедь в прямом эфире транслировалась республиканским телеканалом с комментариями на двух языках — татарском и русском. Рустам Минниханов, обращаясь к жителям региона с поздравлением отметил, что республика — общий дом «для представителей многих национальностей и вероисповеданий».

Напомним, в Москве в праздничных богослужениях 11 августа приняли участие около 240 тыс. человек. В ряде регионов для жертвоприношений к Курбан-Байраму были определены специальные площадки. Известно, что, например, в Елабуге в этом году в день праздники забили 150 животных.

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