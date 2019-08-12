Куньмин, Китай, , 05:27 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая раскрыла случай телефонного мошенничества, в который было вовлечено 4 млн юаней ($567,7 тыс.), сообщает агентство Сниьхуа.

Четыре жертвы мошенников обратились в полицию с заявлениями в городе Тэнчун. Их обманули на более чем 1 мл юаней в середине июля текущего года. После предварительного расследования полиция обратила внимание на двоих подозреваемых по фамилии Дун и Дуань, которые бежали на пограничный район между Китаем и Мьянмой.

Полиция сообщил, что подозреваемые обманным путем заполучили более 4 млн юаней у более чем 100 жертв в провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян и Ляонин с февраля текущего года. Подозреваемые находятся под арестом, расследование продолжается.

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