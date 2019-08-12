Екатеринбург, , 05:31 — REGNUM

В Свердловской области началу недели установилась тёплая погода. При этом с 12 по 14 августа в регионе ожидаются дожди и грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уралгидрометцентра.

В понедельник, 12 августа, температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов тепла, днём — до 20−25 градусов. Во вторник и среду, 13−14 августа ночью от 10 до 15 градусов, а днём от 18 до 24 градусов тепла.

Отметим, что в Екатеринбурге жаркая погода установилась в воскресенье, 12 августа. Днём столбик термометра поднимался до 29 градусов тепла. Ночью температура воздуха была около 20 градусов. В начале недели также ожидается облачная, но тёплая погода.

Напомним, что на 11 августа в Свердловской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Ожидались сильные дожди, местами град и ветер до 25 метров в секунду.