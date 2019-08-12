Москва, 12 августа 2019, 04:09 — REGNUM
О кончине российского литературного критика Елены Макеенко в возрасте 32 лет написал журналист Юрий Сапрыкин в Facebook.
По словам журналиста, у женщины два года назад было диагностировано онкологическое заболевание. Она перенесла несколько операций и курсы химиотерапии. Лечение проходило в Германии.
Известна Макеенко обзорами современной отечественной прозы, которые публиковались на сайте «Горький». Она сотрудничала с такими изданиями как «Новый мир», Booknik, «Афиша Daily», The Village, Esquire.
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