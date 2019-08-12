Москва, , 04:09 — REGNUM

О кончине российского литературного критика Елены Макеенко в возрасте 32 лет написал журналист Юрий Сапрыкин в Facebook.

По словам журналиста, у женщины два года назад было диагностировано онкологическое заболевание. Она перенесла несколько операций и курсы химиотерапии. Лечение проходило в Германии.

Известна Макеенко обзорами современной отечественной прозы, которые публиковались на сайте «Горький». Она сотрудничала с такими изданиями как «Новый мир», Booknik, «Афиша Daily», The Village, Esquire.

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