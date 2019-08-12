Куньмин, Китай, , 04:09 — REGNUM

Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла 114,9 кг наркотиков и арестовала 18 подозреваемых, сообщает агентство Синьхуа.

Как стало известно, 22 июля текущего года в городе Линьцзан на границе Китая и Мьянмы полицейские изъяли 32,67 кг метамфетамина по наводке. Затем в уезде Гэнма города 29 июля было найдено еще 23,26 кг метамфетамина у трех разных наркодилеров.

Уже 30 июля полиция арестовала восьмерых подозреваемых в контрабанде 58,97 кг наркотиков еще по двум эпизодам в уезде Цанюань города Линьцан. Расследование про данным случаям продолжается.

Отметим, что Юньнань является передовой Китая в борьбе с наркоторговлей, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд. Именно в этой провинции изымается 80% всех наркотиков, изымаемых в Китае.

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