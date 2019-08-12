Пекин, , 03:27 — REGNUM

Более 15 популярных китайских туристических мест, включая Шанхайский парк диких животных и Шанхайский музей открылись после прихода тайфуна «Лекима», сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Небо над Шанхаем очистилось после того, как тайфун «Лекима» прошел через провинции Цзянсу и Шандун в Китае. Тайфун стал девятым и самым мощным за год. Он обрушился на город Вэньлин провинции Чжэцзян в 1:45 по местному времени утром 10 августа.

Предвосхищая разрушения, которые несет тайфун, власти Шанхая закрыли для посещения множество туристических мест, включая парки и музеи из соображений безопасности с 9 августа. Всего 92 туристических места было закрыто.

По данным на 11 сентября еще 70 туристических мест были оставались закрытыми из соображений безопасности.