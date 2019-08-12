Цзинань, Китай, , 03:16 — REGNUM

Тайфун «Лекима» обрушился на прибрежный район Хуандао города Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая в 20:50 по местному времени 11 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Тайфун принес мощные ливни скоростью до 82,8 км/ч, сообщили в Китайской метеорологической администрации. Всего 26 водохранилищ открыли шлюзы для спуска воды по данным на 16:00 по местному времени 11 сентября. Мощные ливни ожидаются в городах провинциях Шаньдун, Хэбэй, Ляонин и Цзилинь.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун стал уже восьмым в Китае за год и одновременно самым мощным. От него пострадали уже более 6,5 млн человек, жертвами стали 32 человека, а также еще 16 человек пропали без вести.

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