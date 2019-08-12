Ханчжоу, Китай, , 03:09 — REGNUM

Более 6 мл человек пострадали от тайфуна «Лекима» после обрушения на провинцию Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным на 17:00 по местному времени 10 августа, от супертайфуна «Лекима» в Китае пострадали 6,51 млн человек в провинциях Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Шаньдун и Фуцзянь, а также годе центрального подчинения Шанхай.

Власти переселили 1,46 млн человек. Почти 3,5 тыс. домов было полостью смыто и еще 35 тыс. повреждено, 265 тыс. га зерновых также пострадало от разгула стихии. Всего 32 человека погибли и 16 числятся пропавшими без вести. Тайфун обрушился на провинцию Чжэцзян в 1:45 по местному времени 10 августа, став девятым и самым мощным по счету за год в Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM, только в провинции Чжэцзян 30 человек стали жертвами тайфуна «Лекима». Причиной их гибели стал сход оползня и блокирование реки.

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