Москва, , 02:45 — REGNUM

Почти сто позиций будут исключены их списка специальностей среднего профессионального образования, заявила российский министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете».

"С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования», — сказала Васильева.

Она объяснила, что речь идёт о тех специальностях, на которые за пять последних лет почти «никто или почти никто не поступал». Какие-то из них «устарели содержательно», есть профессии, которые просто исчезают или для работы по этим специальностям теперь не нужно учиться четыре года, а достаточно краткосрочных курсов.

«Например «изготовитель эмалированной посуды», «сушильщик в бумажном производстве», «ткач», «вышивальщица», «сборщик изделий электронной техники»… Или радиооператор — это профессия тоже устарела технологически», — пояснила Васильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Васильева перечислила некоторые из профессий, которым начнут учить в колледжах в ближайшее время. Например, таким специальностям как «графический дизайн», «техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «мехатроника и мобильная робототехника».

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