Воскресенск, Московская область, , 01:43 — REGNUM

Попытка взыскать долг в два миллиарда рублей с сотрудницы ЖКХ города Воскресенска (Московская область) — это безумие, считает региональный уполномоченный по правам человека Екатерина Семёнова, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что с женщины, обманутой мошенниками, судебные приставы пытаются взыскать огромный долг, обмудсмен отметила:

«Объясняется это достаточно просто: налоговая «сливает» информацию персональных данных. Видимо, путём дополнительных денежных влияний оформляются компании на другие физические лица».

Уполномоченный по правам человека назвала сложившуюся ситуацию безумием и подчеркнула, что самой женщине трудно отстоять свои права, поэтому необходима помощь правоохранительных органов.

«Нужно разбираться, если человек согласен, то помогать с судебными исками, составлять документы, пытаться что-то сделать», — сказала Семёнова, пообещав взять происходящее на контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация, что судебные приставы взыскивают с жительницы Воскресенска два миллиарда рублей. Должником она оказалась потому, что при трудоустройстве не глядя подписала бумаги, став формально учредителем компании.

Компания оформила в банке кредит в $32 млн, а затем обанкротилась, не вернув долг. Ответственность за эти расходы суд возложил на формального учредителя, которая зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц.

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