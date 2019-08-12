Минск, , 00:32 — REGNUM

Интервью с Сергеем Лановенко.

Сергей Лановенко

ИА REGNUMВ прошлом году Ваша фамилия получила известность после нападений на Вас. Пресса писала об этом и был суд, благодаря чему выяснилось, что Вас пытались избивать за Ваши взгляды, за неприятие государственного переворота на Украине и демонстративную поддержку самоопределения Донбасса. Так ли это?

В мае 2014 года, когда на Украине произошёл «майдан», я поехал в Киев. Отсюда я не воспринимал правоты ни одной из сторон. Когда приехал, то увидел своими глазами этих «майданутых» и полный крах. Я лично слышал эти крики: «Кто не скачет — тот москаль», «Москаляку на гиляку», «Смерть москалям».

На мосту через Днепр наблюдал такое: четыре парня, лет по 25, пьяные «в умат». Один из них достал ПМ, начал стрелять в воздух и кричать: «Смерть Путину!». Кто-то рядом тоже начал стрелять и кричать: «Смерть москалям». Рядом стояли милиционеры и просто разговаривали, словно не замечая.

После этого я поехал на Донбасс. Там я увидел, как защищают свою землю, свой дом, своих детей, свою жизнь. Увидел, как погибают дети, как мины и снаряды рвутся. Кулаки сами сжимались. Вот тогда я и принял сторону Донецка и Луганска. У меня там много родственников, друзей, знакомых — замечательные люди. Все они, как один, не хотят «в Украину». Они уже никогда не примут Украину — хотя бы по той простой причине, что по ним стреляют. Кстати, все они знают украинскую «мову», но теперь считают дурным тоном разговаривать на ней.

После этого я вернулся в Минск. У нас здесь стихийно сформировалась группа антифашистов, я участвовал в её деятельности. Познакомились через социальные сети и решили встретиться в кафе, познакомиться лично. В интернете можно разыскать видеозапись нашего собрания на площади Победы 4 февраля 2017 года. Я тогда говорил о Донбассе. И вот после этого видео началась шумиха в русофобской националистической прессе — участвовали «Наша нива», «Радио «Свобода», «Белсат» и другие. Последовали кучи жалоб. Нас привлекли к административной ответственности.

ИА REGNUM За антифашизм, поддержку Донбасса, выражение своего мнения или что-то иное?

За «несанкционированный пикет».

ИА REGNUM Доносители известны?

Заявлений поступило очень много от разных доносителей. После этого, 23 февраля меня «зафиксировали» с российским флагом в Могилёве — и снова посыпались жалобы.

ИА REGNUM Российский флаг запрещён в другой части Союзного государства Белоруссии и России?

Нет, но «свядомые» жаловались. Затем я познакомился с Евгением Константиновым — он тогда был сопредседателем движения «Гражданское согласие» и пригласил меня вступить в ряды.

ИА REGNUM Судя по эволюции этого незарегистрированного властями общественного объединения, оно взяло крен влево. Вы разделяете левые взгляды?

Я человек, который видит правду и говорит правду. До 2014 года я даже лояльно относился к бело-красно-белому флагу. Но после того, как я увидел, что творится под такой символикой на Украине и в Донбассе, я понял, что мне с такими ребятами не по пути. Среди них я наблюдал «зигующих», откровенно поклонявшихся фашизму — они и сейчас есть, выставляют свои неофашистские фото в социальных сетях.

ИА REGNUM Расскажите о нападениях на Вас: действительно такую ненависть у «змагаров» вызывает символика ДНР?

Почти год назад, 21 июня 2018 года я ехал на работу от торгового центра «МОМО». Там проходило мероприятие с участием «афганцев» — как оказалось, ребята из Одессы, замечательно пели. Тоже не приняли новые власти после «майдана». Я с ними побеседовал. На мне была футболка с символикой Донецкой Народной Республики. Душевное мероприятие, но не мог остаться дольше. Когда я шел по автостоянке, то услышал сигнал автомобиля. Оглянулся — из машины мне показали неприличный жест, и я ответил. Машина упёрлась в бордюр, остановилась: вышли двое. Успел заметить националистическую символику в салоне автомобиля — бело-красно-белые, жёлто-голубые ленточки, «правосековская» символика.

Подошли ко мне два здоровых парня: «Что ты тут делаешь?». «Я здесь живу, в Белоруссии», — говорю. Слово за слово, разговор ни о чём. И вдруг один из них бьёт меня в лицо. В ответ я не мог его ударить. В общем, я сделал бросок его через себя. Он получил травму. Я его прижал коленом к земле, чтобы не рыпался. Упустил из виду второго — он мне нанёс сильный удар в голову, в область левого глаза. Потом показался третий — на суде он говорил, что «случайный прохожий», однако выяснилось, что он этих двоих хорошо знал.

ИА REGNUM И что же в суде решили по факту нападения троих на одного?

Осужден был только один — который ударил меня ногой в голову. Я не хотел, чтобы их сильно наказывали и сам просил судью, чтобы по минимуму дали. Дали одному из них полтора года химии.

ИА REGNUM Мальчик оказался из интеллигентной семьи, член БРСМ, носит «вышиванку» и всякое такое?

Он актёр, снимался в сериале «Чернобыль».

ИА REGNUM Так мы его на экране увидим?

В одной из заметных ролей.

ИА REGNUM Потом были ещё нападения?

Да, через месяц примерно. Я выходил из общественного транспорта, смотрю — стоит парень, явно меня узнал. Весь в националистических татуировках, кепка с литовским гербом «Погоня», майка с «Погоней» и бело-красно-белым флагом. Он — мне: «Давай драться!». Я подумал, что это шутка какая-то, но оказалось, что он не шутил. Хорошей потасовки у него не получилось — я не позволил этого ему сделать. Тогда он попытался сбежать, но я его «за шкирку» вытянул из автобуса. И вот тогда он вывернулся и сбежал. Не догнал я его.

ИА REGNUM Искали его?

Насколько мне известно, нет. Но что я хочу добавить, по поводу первого нападения: зря я отказался от всех исков. Надо было взыскать хоть шерсти клок — всё равно фонды, конторы вроде «Весны» оплатили бы. А деньги эти надо было потратить на помощь детям Донбасса. Упустил я такую возможность.

ИА REGNUM Вас могли обвинить в корыстном мотиве.

Их адвокаты реально хотели сделать из меня агрессора. Так что это предсказуемо, но меня мало волнует.

ИА REGNUM 22 июня многие белорусы в частном порядке возлагали цветы у памятников. Вы тоже были замечены среди возлагавших цветы на площади Победы в Минске. Что значит для Вас этот день?

У меня много родственников участвовало и погибло в этой кровавой войне. Естественно, для меня этот день — день скорби и памяти. Забыть это нельзя и невозможно.

ИА REGNUM И в это же время проходили «Вторые европейские игры». У властей был праздник. Вы заметили с их стороны должное отношение к этой памятной дате — 22 июня?

Я как-то не мониторил действия властей. Не буду врать — не видел ничего. Я считаю, что это мой повод и моя память, и я отдал свою дань памяти погибшим. Пусть каждый сам смотрит, что для него значит этот день.

Что касается евроигр: видел много молодых людей с националистической символикой на майках, с ленточками. Одного даже встретил в майке с надписью «100 лет БНР», с бело-красно-белым флагом. Я недавно видел такого же и спросил у него: «Что это такое?». Он мне ответил: «Это наш герб, это наш флаг». Спрашиваю: «А когда он был — этот герб?». Он сначала ответил, что не знает, а потом сказал: «А, тогда в 1919-м!». Я ему говорю: «Нет, в 1918-м». Он не знает, но носит — такая символика стала модой. Он пытался что-то там говорить про национальную идею, сказал: «Я — беларус!». Я попросил его тогда отвечать мне на «мове», но он, как оказалось, не знает её.

Проблема в том, что молодёжи начали дурить голову этими идеями. Если дело так дальше пойдёт, то я не дам гарантии, что не повторится украинский сценарий.

Я многих «б-ч-б-носцев» просил рассказать мне, что хорошего хоть когда-либо произошло под этим бело-красно-белым флагом — никто мне не ответил, никто! Ничего не произошло, чем можно было бы гордиться — даже им. В 1918 году — резня, в 1941—1945 — понятно, в 1991—1994 — беспредел и бандитизм.

ИА REGNUM Может быть, не всем понятно, что во Время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг использовали местные националисты-коллаборационисты, а сам флаг был придуман ими в годы Первой мировой войны и тогда они тоже просили немцев о защите от России. Как сегодня во властных коридорах Белоруссии сочетается, с одной стороны, рассмотрение вопроса о придании этому флагу статуса историко-культурной ценности, с другой — заявления с осуждением нацизма, и с третьей — запрет на шествия «Бессмертного полка»?

За 9 мая им должно быть стыдно. У властей такой подход: у вас своя Победа, у нас — своя. Нам Победу делить нельзя — это наша общая Победа. Нельзя её делить ни между белорусами, ни между татарами. Слышатся уже лживые голоса, что это не Победа вовсе, что скорбеть надо. Поэтому нельзя запрещать шествия «Бессмертного полка».

ИА REGNUM Какие конструктивные идеи можно было бы предложить той молодёжи, которую, с одной стороны, не устраивает официоз, а с другой — русофобский национализм?

Не так уж всё и плохо у нас с молодёжью. Вижу моду на спорт у молодёжи, на здоровый образ жизни. Вижу, что на улицах меньше пьяных — особенно молодых людей. Благодаря статье 328 победили наркоманию (статья 328 УК РБ предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотиков, — ИА REGNUM ). Может быть, кто-то и необоснованно «попал под раздачу».

ИА REGNUM Многие необандеровцы ведут здоровый образ жизни, пропагандируют спорт. Однако: какова альтернатива их идеям?

Идея сближения наших народов. Например, надо организовывать поездки нашей молодёжи в Россию, российской — в Белоруссию. По российским городам надо возить нашу молодёжь — показывать, рассказывать. Естественно, посещение Крыма. В России много интересного, как и здесь. Есть разные формы работы и есть люди, которые умеют работать с молодёжью.

ИА REGNUMВесной государственная кинокомпания «Беларусьфильм» шумно анонсировала художественный фильм «Купала», в связи с чем подрабатывающий в России белорусский режиссёр Андрей Курейчик выдал восторженную рецензию. Он заявил, что плюс фильма в отсутствии «пророссийских экивоков» и ностальгии по жизни в «большой стране», СССР им представлен как «трагедия для нормальных белорусов». Насколько популярна в Белоруссии такая точка зрения?

Таким не только в российском, и в белорусском кино делать нечего. За четверть века выросло поколение на ненависти к России, ко всему русскому — поэтому беда такая. Просто позволили националистическим идеям внедряться, националистам — фривольно себя чувствовать, ну, а теперь пожинаем плоды.

Повторюсь: на этом целое поколение выросло. Стали взрослыми дети, которые не видели, что такое братские народы. Если бы мне в школе сказали, что русские, белорусы и украинцы — разные люди, у них разные государства — я бы тогда сказал: да вы что, сдурели совсем?

Мы с матерью много ездили по Союзу — Грузия, Азербайджан, Армения, Украина. У меня дедушка в Черкассах похоронен — он всю войну, с первого дня прошёл, до Берлина дошёл, награждён был. После войны ещё и бандеровцев, недобитков по лесам гонял. У меня и бабушка, и дедушка там похоронены. В родне у меня и украинцы, и белорусы, и русские — они одинаковы, я не вижу разницы. И зачем её искать?

Есть, конечно, называющие себя «литвинами», кричащие с пеной у рта: «Мы белорусы, мы литвины!». Да какие «литвины»? И у них корни белорусские, русские, украинские, польские. Нам нечего делить.

К сожалению, мало качественного кино сегодня. Даже военные сериалы, какой ни возьми: если НКВД — то только плохое, обязательно с плохой стороны. Кинематограф идеологизирован антисоветизмом. Взять любой современный фильм, где присутствует Советский Союз, героизм нашего народа, говорится о Победе — обязательно будет что-то плохое, какой-нибудь «плохой НКВДшник», который портит всё восприятие эпохи.

Массовая культура накладывает отпечаток, надо в ней работать. Телевидение — и там масса проблем. Например, телеканал ТНТ откровенно разлагает нашу молодёжь — российскую, белорусскую. Современные молодёжные телесериалы — это откровенная безнравственность.

ИА REGNUM А как обстоят дела на литературном фронте? Есть ведь премия Союзного государства — может быть, там ситуации лучше?

Современная литература мало известна. У нас непонятно чем занимаются писатели, из них усиленно рекламируют именно националистов. Однако они не особо востребованы читательской аудиторией. Молодёжь учится на интернет-ресурсах и кинематографе, даже на коротких видеороликах.

ИА REGNUM Общественные организации в Белоруссии могут помочь исправить ситуацию?

Я принимаю участие в мероприятиях «Гражданского согласия» и НОД. С лидером белорусского отделения НОД Владимиром Рыженковым мы 2 мая возлагали цветы к обелиску «Одесса», я изготовил плакат. Каждый вносит свою лепту.

ИА REGNUM Что для Вас значит Русский мир?

Русский мир и российский флаг для меня символизируют справедливость в мире. Не так давно в Тбилиси было что-то типа «майдана» — там местные деятели обвиняли в чём-то Россию. Но кто уничтожал Южную Осетию в 2008 году? С тех пор, как в конфликт вмешалась Россия, там никаких конфликтов нет.

ИА REGNUM Белорусские националисты, как и необандеровцы, считают «Русский мир» синонимом «агрессии» — правомерно ли?

В Крыму ещё не был после того, как он снова стал российским. Донбасса достаточно, чтобы видеть альтернативу Русскому миру. В ДНР мы отправляем подарки детям и скоро отправим ещё одну партию — хоть чем-то поможем, пока наши добровольцы защищают Русский мир с оружием в руках.

ИА REGNUM Вы знакомы с воюющими в Донбассе ополченцами из Белоруссии?

Да. Я на «Миротворце» (украинский сайт, ведущий свою неофициальную базу данных врагов Украины, — ИА REGNUM ), как и многие белорусы. Был внесён в их базу данных за то, что ездил в ДНР за погибшим — забрал тело и награды от Стрелкова. Теперь уже можно назвать имя погибшего — Сергей Стебихов, он был из Осипович. Погиб весной 2015 года, в Белоруссии осталась мать.