Вашингтон, , 23:58 — REGNUM

Убыток экономике США от штормов и наводнений с начала 2019 года составил $1,2 млрд. Об этом 11 августа сообщает агентство Associated Press.

Журналисты агентства проанализировали официальные государственные документы 24 штатов страны, в которых сообщалось об последствиях разрушительных природных явлениях для транспортной и социальной инфраструктуры штатов.

Отмечается, что из всех штатов больше всего пострадал штат Небраска, размер ущерба составил порядка $436 млн. Эксперты отмечают, что сумма ущерба не окончательна, а скорее всего будет только увеличиваться.

Напомним, в июле 2019 года на США обрушилось сразу несколько крупных стихийных бедствий — ураган «Барри» и тропический шторм «Эрик».

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