Вашингтон, , 23:26 — REGNUM

Выдающийся российский хоккеист Александр Овечкин вместе со своей супругой Анастасией Шубской покрестили сына, об этом 11 августа жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня очень важный день для нашей семьи! Покрестили нашего мальчика. Будет много фотографий» , — отметила жена Овечкина, опубликовав фотографию из монастыря.

Церемония крещения прошла в Даниловом монастыре, расположенном в городе Москва.

Напомним, российский хоккеист Александр Овечкин на сегодняшний день является одним из лучших хоккеистов планеты. Спортсмен трижды становился чемпионом мира. За национальную сборную дебютировал в возрасте 17 лет, став самым молодым игроком в истории.

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