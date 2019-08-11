Москва, , 23:21 — REGNUM

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что физическая деятельность оказывает благотворное воздействие на здоровье людей. Об этом 11 августа он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Чиновник подчеркнул, что речь идет не только о спорте, а даже о простой физической активности. Подвижный образ жизни играет не малую роль в снижении риска ишемической болезни сердца, а также диабета.

Салагай подчеркнул, что ежедневную нагрузку необходимо рассчитывать из возраста человека. В частности, в возрасте от 18 до 64 лет необходимо уделять интенсивным физическим упражнения 75 минут еженедельно, плюс к этом еще 150 минут в неделю должно быть посвящено умеренным нагрузкам.

Напомним, по данным министерства здравоохранения России наиболее здоровые граждане проживают в Чечне и Кабардино-Балкарии, наибольшие проблемы обнаружены в Ленинградской области, Карелии и Алтайском крае.

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